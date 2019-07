Molise Pride, il patrocinio del Comune resta nel cassetto

Nella stessa richiesta, però – e proprio al primo punto – l’Arcigay ha chiesto «il patrocinio da parte del Comune di Campobasso» che, nella prima edizione del 28 luglio 2018, fu concesso dopo il voto in Commissione Cultura (che non è vincolante, ma di indirizzo rispetto ad una precisa volontà dell’amministrazione) avvenuto in un clima di grande tensione: favorevoli gli esponenti del Pd (Giovanna Viola, presidente della commissione, e Sanginario) e Paola Felice del M5S; astenuto Antonio Di Renzo (Molise di Tutti, consigliere di maggioranza) e contrari Marialaura Cancellario e Alberto Tramontano (Laboratorio Civico, consiglieri di opposizione). Al momento, oltre alle richieste logistiche già accordate dall’ex sindaco Battista – che poteva anche concedere direttamente il patrocinio, essendo ancora in carica al momento della richiesta inoltrata lo scorso 21 maggio – ancora nulla si muove in merito a questo.

Salvo che il sindaco Gravina non decida di concederlo, legittimamente, “motu proprio”, sull’argomento dovrà esprimersi la commissione Cultura, costituitasi da pochi giorni e presieduta da Nicola Giannantonio del M5S e formata per la maggioranza dai consiglieri Falasca, Musto, Picone e Scoglietti, mentre le opposizioni sono rappresentate da Chierchia (Pd), D’Alessandro (Lega) e Fasolino (Popolari per l’Italia). In attesa che qualcosa accada in questo senso, il voto favorevole espresso lo scorso anno da Paola Felice (attuale vicesindaco e assessore alla Cultura M5S) in commissione, che tolse la maggioranza dall’impaccio, costituisce un precedente favorevole in cui può sperare l’Arcigay Molise, presieduta da Luce Visco. Per affermare, con tanta forza e senso di libertà, diritti spesso non riconosciuti in materia di autodeterminazione che riguardano anche gli eterosessuali.