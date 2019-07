Molise Pride, il Comune di Campobasso concede il patrocinio

Il Comune di Campobasso ha concesso il patrocinio al Molise Pride. La manifestazione in difesa dei diritti LGBT che si terrà il 27 luglio prossimo. Ad annunciarlo con un post su Facebook il vicesindaco Paola Felice che scrive: «Stamattina in Commissione Cultura e Pari opportunità è stato concesso il patrocinio del Comune al Molise Pride di sabato prossimo. Abbiamo voluto far passare la discussione sul Patrocinio attraverso la Commissione consiliare per ribadire come un tale evento debba avere, anche in fase di dibattito, un atteggiamento inclusivo, aperto al confronto su idee contrapposte, sempre nel rispetto delle differenti opinioni.

Con questo modo di intendere le contrapposizioni e discutere intorno ad esse, riteniamo di fare la differenza rispetto al passato amministrativo di questa città.

Del resto, siamo in contatto diretto con gli organizzatori della manifestazione da tempo – ha precisato la Felice – sia per migliorare la riuscita dell’evento e sia per concordare con loro un programma di sensibilizzazione, da realizzare nel corso di tutto l’anno, legato alle tematiche proposte.

Detto ciò, sulla posizione favorevole della nostra maggioranza al patrocinio non c’erano già dubbi, ricordo che lo scorso anno, in Commissione Cultura, proprio il mio voto favorevole permise la concessione del patrocinio e quest’anno, – ha concluso l’assessore – già a maggio il sindaco Gravina, in piena campagna elettorale, aveva espresso la sua attenzione per le tematiche proposte dagli organizzatori».

Anche il capogruppo Pd in Consiglio Giose Trivisonno conferma la concessione del patrocinio alla manifestazione e precisa: «La maggioranza ha votato compatta insieme a noi del Partito Democratico. Su questo argoMENTO, nessun cambiaMENTO».

Favorevoli al patrocinio tutti i componenti del M5S e quelli del PD presenti in Commissione Cultura, di parere opposto, invece, la consigliera Fasolino, la consigliera D’Alessandro e il consigliere Domenico Esposito.