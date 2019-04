Molise Pride, Campobasso in pole per la seconda edizione: continua la raccolta fondi

Anche quest’anno il Molise sembra essere pronto ad ospitare la manifestazione Molise Pride, alla sua seconda edizione.

In occasione del cinquantenario dal primo Pride di New York, Campobasso sembra in pole position su Isernia e Termoli quale location designata per il ripetersi della manifestazione.

Continua, infatti, sulla piattaforma Buonacausa di Molise Pride la raccolta fondi per realizzare l’evento. A comunicarlo in una nota è l’Arcigay Molise che annuncia: «Il mese indicato sembra essere quello di luglio per non sovrapporsi al calendario dei tanti Pride che stanno risvegliando il Sud, e a cui si auspica che parteciperá anche il Molise. In Campania saranno Napoli, Salerno, Avellino e Sorrento le cittá che ospiteranno il Pride, mentre la Puglia è pronta con Bari e Taranto. Sono ancora in attesa di una data, invece, Basilicata e Calabria. Quest’ultima, in particolare, si presenta con Reggio Calabria. Quattro Pride sono in programma anche in Sicilia con Palermo, Catania, Messina e Siracusa.

Il Molise è pronto . conclude l’associazione – e lo ha giá dimostrato nell’edizione passata. Ora non resta che sostenere la raccolta fondi presente sui canali social di Molise Pride».

Piattaforma di raccolta fondi: https://buonacausa.org/ cause/molise-pride-2019

Tutte le date dei pride: https://old.ondapride. it/