Molise presente a Bruxelles all’evento “Mayors and Ee policies together for healthy living spaces”

Pesticidi, Molise presente alla Conferenza internazionale presso il parlamento europeo di Bruxelles con Vanna Antonelli, presidente dell’ISDE (Associazione Italiana Medici per l’Ambiente) della provincia di Isernia.

Nella conferenza “Città libere dai pesticidi: dalle politiche europee ai territori, per spazi verdi più sani” sono state affrontate varie tematiche: Perchè è necessario liberare le città dai pesticidi? Cosa si sta facendo in varie città (Copenhagen, Firenze, Zagabria, Bruxelles, Parigi), In che modo la Commissione Europea aiuterà gli Stati membri e le città ad adottare misure per liberarsi dai pesticidi.

La Commissione Ue si è attivata dopo che i dati diffusi dall’ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, avevano dimostrato che l’Italia usa 114.000 tonnellate l’anno di pesticidi.

Tra i Paesi che si sono distinti l’Austria che ha ricevuto il premio europeo per lo Stato più biologico in Europa, in cui nelle mense il 100% è biologico con l’uso per il 70% dei prodotti locali. Era presente il senatore francese Joel Labbè che ha presentato la legge da lui promossa “Legge Labbè” che vieta l’uso dei pesticidi negli spazi verdi pubblici, nei giardini privati e ne vieta anche la vendita, la legge è valida su tutti i comuni della Francia.

Sappiamo tutti gli effetti molto nocivi dei pesticidi sulla salute umana e soprattutto nei bambini, quindi è fondamentale adottare misure nei comuni che vietino l’uso dei pesticidi, ispirandosi ai decreti approvati in varie città europee e italiane come città pioniere.