“Molise post Covid-19, ricostruire il futuro”, il Pd dialoga con Serracchiani

Si svolgerà domani Lunedi 29 Giugno , alle ore 18.30 il Webinar “Molise post Covid-19, ricostruire il futuro” organizzato e promosso dalla neo-nata Associazione Politica Fianco a Fianco Basso Molise. Vi parteciperanno personalità politiche di rilievo Nazionale: on. Debora Serracchiani, Vice Presidente Partito Democratico, oltre che personalità della politica locale, esponenti sindacali del territorio, ed esponenti di Fianco a Fianco Basso Molise. Dall’ass. Fianco a Fianco fanno sapere che questo è un momento fondamentale, di confronto e di proposte in merito alla problematica del lavoro. Dopo la crisi sanitaria dovuta al Covid, il blocco e la chiusura di molte aziende che compongono il tessuto economico e sociale della nostra regione ha evidenziato maggiori difficoltà. Serve quindi una forte cooperazione tra tutte le forze che compongono il sistema lavoro per affrontare e trovare soluzioni . La politica,quindi, in questo momento “ Storico” deve avere la capacità di farsi portavoce e strumento di rilancio economico. E’necessario valorizzare le risorse dei territori, avere capacità di fare impresa, e ricostruire un nuovo tessuto socio-lavorativo, che è stato gravemente penalizzato dalla crisi. Un confronto sano e costruttivo può essere perciò un trampolino per il rilancio di tutta la Regione Molise.

E’ possibile seguire in diretta il confronto sulla pagina Facebook: Fiancoafianco Bassomolise