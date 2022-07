Molise-Portogallo in Vespa,«esperienza indimenticabile, più bello delle altre volte»

«Dopo due anni di attesa a causa della pandemia è stato ancora più bello rivivere la stessa atmosfera degli anni precedenti».

E’ il commento di Giovanni, Nicola e Angelo, soci dei Vespa Club di Campobasso e Agnone (Isernia), rientrati in Molise – riporta l’Ansa Molise – dopo aver partecipato all’European Vespa Days 2022 a Guimaraes in Portogallo.

Un viaggio che li ha portati in sella a tradizionali vespe con cambio manuale dalla Spagna al Portogallo e viceversa per poi rientrare in Italia con il traghetto Barcellona-Civitavecchia (Roma). Durante il tragitto c’è stato qualche problema tecnico ad una Vespa, «ma – hanno sottolineato – la mitica Vespa ti riporta sempre a casa. Sono orgoglioso di questi soci – ha detto all’ANSA il presidente del Vespa Club di Campobasso, Giovanni Pacifico – la passione per la Vespa supera ogni confine, ci unisce e ci identifica al pari degli altri Vespa club italiani, di quelli europei e di tutto il mondo. Abbiamo ricevuto anche i complimenti del direttore turistico del Vespa Club d’Italia in quanto nel Molise siamo stati gli unici ad essere presenti. Ci stiamo preparando al nuovo evento in programma il prossimo anno in Svizzera, abbiamo già 9 prenotazioni che, ne sono convinto, sicuramente aumenteranno.»

Foto Ansa Molise