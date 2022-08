Molise più vicino alla Puglia, via al collegamento con l’aeroporto di Bari

A Partire dal 9 di agosto la Regione Molise avvia nuovi collegamenti da Campobasso, via Foggia, con l’aeroporto di Bari. Sarà un servizio bisettimanale, per ora sperimentale (fino al 9 settembre) che permetterà di accrescere l’accessibilità transfrontaliera allo scopo di favorire nuove interazioni tra Molise, Puglia, Albania e Montenegro. Rientra infatti nel progetto finanziato dal programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro. ‘On cloud nine’ corrispondente al nostro ‘Al settimo cielo’ è il titolo di questo progetto, presentato stamattina nel Parlamentino di Palazzo Vitale dall’assessore regionale ai Trasporti Quintino Pallante, dalla dottoressa Dina Verrecchia del servizio Mobilità della Regione e dal Financial manager Serafino Di Paola. Un workshop al quale hanno partecipato diversi stakeholder tra gli altri la società Molise Tour, che garantirà il servizio.

I nuovi collegamenti tra Molise, Puglia, Albania e Montenegro si inseriscono in una più ampia strategia di promozione della tratta aerea Bari-Tirana. La Regione Molise si incammina su una via nuova per rafforzare la crescita economica, incoraggiare la cooperazione nel bacino Adriatico e proseguire con forza un lavoro iniziato da tempo, che sta dando i frutti attesi.