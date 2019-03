Molise patria dell’uncinetto: una striscia lunga oltre 3mila metri unirà 2 paesi

Impazza ormai in Molise la mania per l’uncinetto. Dopo Trivento, anche Lupara e Castelbottaccio hanno dato vita ad un interessante progetto che anche questa volta ha fatto rimbalzare il Molise sui tg nazionali. Due paesi legati da un unico filo di lana cucito ad uncinetto lungo 4 chilometri (oltre 3mila metri) quale segno di unione tra i due comuni. “Intrecci” di paesi ma soprattutto di donne molisane unite da un’unica passione: quella del lavoro a maglia. Un esperimento sociale che sicuramente non mancherà di regalare sorprese. I sostegni per la lunga striscia sono quasi pronti non resta allora che darsi da fare.