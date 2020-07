Molise, oltre 10.000 unità immobiliari con la fibra FTTH

Ci sono già diversi comuni, tra cui Campobasso, dove vi è la possibilità di attivare il servizio Fibra FTTH per case e uffici. Dimensione, azienda molisana, è tra i primi operatori disponibili ad utilizzare la tecnologia Open Fiber.

La rete è realizzata in tecnologia FTTH (Bollino Verde), Fiber to the Home, letteralmente “fibra fino a casa”. L’intera tratta, dalla centrale all’abitazione del cliente, è in fibra ottica e dà la possibilità di sfruttare tutto il potenziale di tale mezzo. La tecnologia FTTH è l’unica in grado di garantire una velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit per secondo, sia in download che in upload, consentendo così il massimo delle performance. Prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (ADSL) o fibra/rame (FTTC).

Parte da Campobasso, Jelsi, San Giuliano del Sannio, Sepino e Cercepiccola la nuova era digitale Molisana, dove è già disponibile la rete FTTH (Fiber to the Home) realizzata da Open Fiber e commercializzata attualmente dai principali operatori del mercato (troviamo tra gli operatori disponibili Dimensione, Internet Company Molisana), capace di abilitare velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo.

Si sta realizzando una rete quanto più efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “Sistema Molise” e, in particolare, l’evoluzione verso “Industria 4.0”. La tecnologia FTTH abiliterà numerosi servizi innovativi per Enti, cittadini e imprese Molisane, che si potranno estendere ad ambiti come lo smart Working, lo streaming online in HD, l’e-learning, la telemedicina, il cloud computing, la domotica, nonché le applicazioni per la gestione del territorio, dalla videosorveglianza ai sistemi per il controllo dei livelli di inquinamento.

Nei prossimi mesi altri comuni si aggiungeranno al bouquet dei territori che potranno usufruire della rete a banda ultra larga. Per verificare lo stato del tuo comune puoi cliccare qui