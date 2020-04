Molise nostalgico, sindaco stampa Ducati per consegnare buoni pasto

Accade a Castellino del Biferno dove il sindaco ha deciso di stampare moneta

C’è chi vuole uscire dall’euro e tornare alla lira. E c’è chi va oltre. Puntando ai Ducati del fu Regno di Napoli prima e delle Due Sicilie poi. E’ quanto accade in Molise, precisamente a Castellino del Biferno, ameno paese della provincia di Campobasso di poco più di 500 abitanti. Dove l’eclettico sindaco ha deciso di stampare moneta per la distribuzione dei buoni pasto alla cittadinanza relativi all’emergenza Covid. Si sono stampati Ducati a cui è stato assegnato un valore simbolico. Un Ducato, un euro. Raffigurati sulle “monete” immagini di Santi, del paese, del “Sud ribelle” e anche sue foto.

“Nel Meridione che funziona – ha scritto orgoglioso Enrico Fratangelo – abbiamo quasi concluso il lavoro di distribuzione dei CIL DUCATI per il contenimento del disagio economico, consegnati insieme ad una missiva inviata al popolo.

Abbiamo coniato moneta comunale ripristinando i nostri Ducati”.

Sui Ducati stampati e consegnati, oltre alle immagini e ai simboli dell’ex Regno di Napoli e di Castellino, campeggia una scritta: “Castellino del Biferno, comune del florido e pacifico ex Regno di Napoli. Contado del Molise, terra di Lavoro e di Patrioti chiamati Briganti. Dal 1861 terra di disoccupazione ed emigrazione”. Un inno al brigantaggio e un anatema contro l’Unità d’Italia. E i cittadini sembrano averla presa bene. “Il sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, – scrive qualcuno – ha riportato in vita l’antico ducato. Un tipo di moneta alternativo all’euro che può servire per lo scambio solidale o mutuale di beni e attività tra i membri della comunità, e che si pone fuori dalle logiche capitalistiche dei ‘circuiti monetari ufficiali’. Questi strumenti alternativi sono a sostegno dello sviluppo locale per affrontare meglio la crisi economica del piccolo commercio. L’amministrazione comunale in questo caso la utilizza per fini di assistenza sociale vista la carenza di denaro (liquidità) e di scambi economici, in questo periodo di crisi, specie per le classi più povere, che vedono peggiorare le loro condizioni di impiego e il loro potere d’acquisto”.

Patriottismo, anticapitalismo e spirito sudista hanno animato l’amministrazione di Castellino del Biferno. Fieramente condotta da Re Enrico del contado di Molise. Tra l’altro infermiere dell’Asrem.

Anche questo accade in Italia durante l’era Covid. Che passerà alla storia come il più drammatico periodo per le società moderne. Speriamo solo che non ci riporti indietro al Regno di Napoli. dim

IN ALTO IL VIDEO DELLA PREPARAZIONE DEI DUCATI PER LA DISTRIBUZIONE