Molise nella morsa di neve e gelo: forti disagi sulle strade

Era stato annunciato in queste ultime ore ed è arrivato. Il colpo di coda di questa perturbazione invernale ha già fatto sentire i suoi effetti con nevicate e aria fredda proveniente dalla Russia. Notevole, infatti, il calo delle temperature che nel giro di 48 ore sono scese di oltre 10 gradi.

Strade ghiacciate a Campobasso dove ha ripreso a nevicare ma le scuole sono rimaste aperte.

Moltissimi i disagi per gli automobilisti questa mattina, 1 marzo. Tir in panne e auto bloccate sulla statale 87 in direzione Vinchiaturo. Strade ghiacciate anche in direzione Busso così come segnalato dai nostri lettori. Intervenute sul posto diverse pattuglie di Polizia Stradale. Visibilità quasi a zero e forte bufera di neve sul Valico di Campolieto con nevicate fino a 200 metri di quota che continueranno anche nelle prossime ore.

Neve abbondante anche a Palata, Larino e Guglionesi. Casacalenda si è svegliata completamente imbiancata. La sindaca Lallitto ha confermato che le operazioni di pulizia delle strade sono partite, ma insistono difficoltà anche sulle Strade Statali e provinciali.