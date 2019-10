“Molise nel cuore”, le emozioni regalate attraverso i social

L’intervista a Floriano Ciccarella, uno dei fondatori della pagina Facebook dedicata alle bellezze regionali

Una pagina social nata quasi per caso, per parlare del Molise e delle bellezze che questa terra regala ogni giorno, a chi la vive e a quanti passano per un breve soggiorno. È la pagina Facebook “Molise nel cuore”, creata da Benedetto Porfirio e Floriano Ciccarella, il primo nato e cresciuto a San Biase ed il secondo di origini molisane ma che vive a Roma. Insieme a loro ci sono anche due ragazze che amministrano la pagina social, Carla e Tiziana, entrambe molisane.

«Il Molise esiste e noi vogliamo farlo conoscere a tutti» ci dice Floriano durante la nostra intervista. «Ci seguono più di 51mila persone e questo ci dà tante soddisfazioni perché ci rendiamo conto che in tanti amano il Molise e in tanti ci chiedono di pubblicare storie e personaggi di una terra piccola ma che incanta e che piace» ha sottolineato Floriano Ciccarella che, appena può, torna in Molise e nel suo amato San Biase «a stretto contatto con la natura e con le tradizioni belle che solo un territorio come il nostro può donare» ha concluso.