“Molise meta ideale per i viaggi post Covid”: Repubblica dedica una pagina alla nostra regione

Il Molise continua ad occupare le pagine dei quotidiani nazionali: questa volta a dare spazio alla nostra regione, alle sue eccellenze e al territorio, tanto ricco quanto ancora poco conosciuto, è il quotidiano Repubblica che nell’edizione in edicola quest’oggi (venerdì 4 settembre 2020) ha dedicato una intera pagina alla descrizione degli incantevoli luoghi che caratterizzano la nostra regione definita come “meta ideale per i viaggi post Covid”. Il Molise del resto permette di andare dalla montagna al mare in poco più di un’ora di viaggio: territorio sconosciuto ai più, ma ricco di scenari ambientali unici, siti archeologici, monumenti storici e proposte gastronomiche che riportano il turista indietro nel tempo. La più giovane regione italiana va però vissuta in maniera ‘slow’, senza fretta, per apprezzarne al meglio i contenuti e le bellezze. Molise più volte balzato alle cronache nazionali e internazionali e che questa estate sta registrando numeri importanti.