Molise, la tecnologia al servizio dei Comuni per una gestione più efficiente delle imposte locali

Una rivoluzione digitale che pone le tecnologie al centro del rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, secondo il principio del “digital first”. E’ quanto previsto dall’accordo quadro siglato dalla Regione Molise con Municipia S.p.A., società del Gruppo Engineering, per la gestione della riscossione del bollo auto, di competenza regionale, e di una serie di tasse locali, anche a servizio dei Comuni che aderiranno.

L’accordo prevede l’utilizzo di tecnologie digitali per garantire l’efficientamento del sistema di riscossione, con risorse hardware e software e tecnologie di cloud computing per garantire l’automazione dei processi e l’integrazione delle attività di back office e front office. Il nuovo servizio riguarderà Imu, Tares e Tari, tasse comunali di affissione e di occupazione del suolo pubblico, utenze idriche, con servizi che renderanno più efficiente e meno gravosa la riscossione per i Comuni e più chiaro e trasparente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: bollettazione puntuale, georeferenziazione delle utenze, verifiche automatizzate sulle imposte non pagate, recupero bonario dell’insoluto con attività di sensibilizzazione all’obbligo contributivo e piani di rientro personalizzati, concordati con i cittadini in difficoltà.

La Regione Molise è capofila dell’accordo e mette a disposizione dei Comuni del territorio, che potranno decidere se aderire su base volontaria, uno strumento giuridico innovativo. I Comuni che aderiranno potranno infatti scegliere di quali servizi usufruire, tutti o solo alcuni, a condizioni prefissate, senza dover espletare una nuova gara d’appalto. Meno burocrazia, dunque, e una risposta concreta all’esigenza di efficientare la riscossione dei tributi locali per riuscire a erogare con continuità i servizi sui propri territori.

Cogliendo questa opportunità offerta dalla Regione, i Comuni del Molise potranno contare sull’esperienza e le soluzioni digitali sviluppate da Municipia, in particolare la piattaforma Ge.Ri., un applicativo pensato specificatamente per la gestione centralizzata e condivisa della riscossione dei tributi locali che permette di avere una visione di insieme dell’intero processo, di visualizzare le posizioni contributive di singoli contribuenti e di incrociare tutti i dati con le poste di bilancio degli Enti locali, assicurando una corretta ripartizione contabile delle entrate. Il personale dei Comuni aderenti verrà adeguatamente formato all’utilizzo dei nuovi software.

La raccolta e la sistematizzazione dei dati permetterà inoltre una mappatura di tutti gli immobili, compresi i dati su proprietà e destinazione d’uso, e la georeferenziazione di tutti i numeri civici per la costituzione di un’Anagrafe Immobiliare e Territoriale regionale che permetterà ai Comuni di intervenire sulla numerazione civica e la toponomastica, con un imponente lavoro di riordino e di revisione sia dei dati catastali sia della segnaletica civica e stradale dove mancante.

Grazie al conseguimento della gara da parte di Regione Molise, mediante l’emissione di un ordinativo verso il fornitore aggiudicatario, i Comuni hanno l’opportunità di aderire al servizio in forma diretta.