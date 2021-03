Molise, la regione che ha trasferito più malati con la Cross. L’indagine

Con dodici trasferimenti fuori regione, è il Molise la regione in testa alla classifica nazionale della Cross, il sistema nazionale gestito dalla Protezione Civile per spostare i malati gravi nei reparti di Terapia Intensiva di tutta Italia. Per gli ospedali, si è oramai tornati in modalità d’emergenza in tutta Italia. Attività ordinarie di nuovo sospese, posti letto riconvertiti per curare il Covid. Riprendono i trasferimenti dei pazienti fra gli ospedali. È per questo è stata riattivata la Cross: il sistema della Protezione Civile che trasporta i malati da una regione all’altra. Dismessa dopo la prima ondata, mai usata nella seconda, dal 17 febbraio ha già spostato 15 malati: 12 dal Molise, 2 dall’Umbria e 1 dalle Marche. Dati pubblicati dal sito di Repubblica.it.

Per la nostra regione un record di cui avremmo volentieri fatto a meno e che dimostra ancora una volta il livello di guardia raggiunto dal sistema sanitario regionale.