«Molise incontaminato», ma ci si dimentica della bomba ecologica di Guglionesi II

REDAZIONE TERMOLI

Il Molise è davvero un’isola felice? Secondo quanto riportato dal quinto rapporto dello Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli insediamenti si. Secondo questo documento infatti in ogni regione d’Italia insistono delle “bombe ecologiche” da bonificare per evitare danni sanitari ed ambientali ad eccezione proprio del Molise. Lo studio, a cui hanno collaborato decine di ricercatori ed esperti, ha preso in considerazione 45 siti che dovrebbero essere sottoposti a bonifica. Aree che includono 319 comuni italiani e una popolazione di 5,9 milioni di persone (secondo il censimento del 2011). Un danno ambientale spaventoso che renderebbe il Molise, secondo questo rapporto, una terra incontaminata. Ma effettivamente c’è una grandissima discrepanza tra quello che si legge su carta e la realtà. A smentire il fatto che il Molise sarebbe “sano” è proprio la bomba ecologica di Guglionesi II che invece viene compresa tra quelle di emergenza nazionale. Si tratta un sito contaminato in attesa di essere bonificato. In Molise, come ha sottolineato il circolo Arci Francesco Jovine di Guglionesi i siti contaminati son ben 32 e quello a maggior rischio, classificato di interesse nazionale si trova a Guglionesi in contrada Macchie (Guglionesi II). 8 ettari destinati, nel 1988, ad ospitare un impianto per la produzione di concime organico ricavato dai rifiuti solidi urbani con l’utilizzo di lombrichi. Contravvenendo a quanto scritto in delibera (come segnalato nell’indagine preliminare sito di bonifica di interesse nazionale), per l’alimentazione delle lettiere di lombrichi vennero utilizzati fanghi di origine industriale provenienti da stabilimenti conciari ed agro-alimentari e letame di allevamenti zootecnici. Accertamenti analitici del P.M.I.P. sui campioni di rifiuti prelevati dal sito, rilevarono la presenza di metalli tossici, in particolare una elevata concentrazione di cromo e mercurio superiore ai limiti di legge. Inoltre, prosegue la nota dell’indagine, furono scoperte 3 vasche di decantazione in prossimità delle quali, in flagranza di reato, 2 cisterne scaricavano rifiuti tossico nocivi costituiti da fanghi biologici. L’area produttiva, attualmente dismessa e in abbandono, risulta contaminata, come evidenziato da uno studio dell’Arpa Molise, da Cromo esavalente. Il Cromo esavalente, sulla base di evidenze sperimentali ed epidemiologiche, è stato classificato dalla Iarc come cancerogeno per l’uomo.