Molise in zona rossa, scarica il modello per gli spostamenti

Nella zona rossa, che in Molise entrerà in vigore a partire da lunedì 1° marzo, l’autocertificazione è richiesta anche per motivare la circolazione sul territorio dello stesso Comune di provenienza. In tutte le aree rosse qualsiasi genere di spostamento dev’essere giustificato da motivi di lavoro, salute o necessità.

Spostamenti fuori dal comune: non è consentito muoversi anche all’interno del proprio comune di residenza. Si può farlo solo per motivi di lavoro, urgenza, salute, visite ad amici e parenti, spostamenti verso le seconde case. Si viaggia con l’autocertificazione.

Visite ad amici e parenti: si può far visita ad amici e parenti all’interno del proprio comune, seguendo queste regole: una sola volta al giorno, al massimo in due persone (minori di 14 anni e disabili non rientrano nel calcolo), dalle 05 alle 22 (ovvero nelle ore in cui non vige il coprifuoco).

Bar e ristoranti: aperti solo per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio

Negozi aperti: supermercati, farmacie, tabaccai, distributori di benzina, librerie, edicole, parrucchieri, barbieri, centri estetici, profumerie, erboristerie, negozi di giocattoli, negozi di vestiti e calzature per bambini, negozi di articoli sportivi, ferramenta, fiorai, ottici, cartolerie, lavanderie, negozi per animali.

I centri estetici possono restare aperti anche in zona rossa. La decisione arriva dal Tar del Lazio che ha detto sì all’apertura dei negozi di estetista in zona rossa che vanno così ad aggiungersi a quelli di parrucchiera rimasti in attività indipendentemente dal colore delle zone.

Passeggiate, attività fisica, sport: è consentito svolgere attività spotiva solo all’interno del proprio comune da soli e vicino casa

