Molise in zona rossa, controlli sul territorio (FOTO E VIDEO)

Emergenza Covid: in attesa della seconda Pasqua blindata, in Molise (in zona rossa) continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il pieno rispetto delle restrizioni legate al diffondersi della pandemia. Nel capoluogo di regione tanti posti di blocco. Anche a Toro, piccolo centro alle porte di Campobasso, controlli serrati da parte della polizia dopo i numerosi casi registrati in paese negli ultimi giorni. Da domani passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni per gli effetti del decreto, che annulla il giallo per tutta la sua durata. La Sardegna resta in area bianca. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta e il sabato precedente – 3, 4 e 5 aprile – l’Italia sarà tutta in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca (al momento solo la Sardegna lo è). In quei tre giorni sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all’interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22.

