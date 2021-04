Molise in zona gialla: tra pranzo e cena all’aperto e i malumori di chi resterà chiuso

Da oggi, lunedì 26 aprile, attività di ristorazione potranno tornare a servire i clienti ma rigorosamente all’aperto. Molti apriranno già nella giornata odierna. Altri si sono messi al lavoro e in settimana dovrebbero essere pronti ad accogliere nuovamente i clienti. Resta la possibilità di asporto anche per le attività dei bar ma tra l’entusiasmo di chi riaccende i fornelli anche per i clienti al tavolo (perché sino ad ora era previsto solo l’asporto) si registra il disappunto anche di quei ristoratori che non avranno la possibilità di accogliere la clientela all’aperto. Di questo ed altro abbiamo parlato oggi in un tour informativo tra i diretti interessati a Campobasso (interviste di Lino Santillo e Cosimo Santimone).

