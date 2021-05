Molise in zona bianca, Ricciardi: “C’è poco da esultare, bisogna rilanciare economia ed occupazione”

“Da oggi il Molise passa in zona bianca, ma c’è poco da esultare: la situazione economica della regione è disastrosa”: queste le parole del presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi. Il vertice della Confederazione guarda alle criticità del territorio, come ad esempio ai giovani che vanno via e alla popolazione che diminuisce.“È ora che tutti facciano uno sforzo per invertire il trend negativo – aggiunge Ricciardi – Partendo dalle politiche di rilancio fino alla valorizzazione delle libere professioni e della imprenditoria locale, è fondamentale dare propulsione ad una Regione che potrebbe contare su infinite opportunità grazie alle sue caratteristiche e alla sua vivibilità – Certo, mancano idonee infrastrutture e su quello bisognerà accelerare, ma è doveroso impegnarsi per rianimare il tessuto economico-occupazionale del Molise. Tenendo conto anche del 2° rapporto sulle Libere professioni, presentato lo scorso aprile attraverso un webinar, emergono diversi aspetti su cui è opportuno concentrarsi, dando spazio ai giovani e a figure troppo spesso penalizzate, come ad esempio le donne. Tuttavia – conclude il