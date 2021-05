Molise in zona bianca, c’è l’ordinanza di Toma: ecco le attività che riaprono e le prescrizioni

E’ stata firmata dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’ordinanza conseguente al passaggio del Molise in zona bianca. Sotto la lente le riaperture delle varie attività commerciali che fino a questo momento erano ancora chiuse e soprattutto la necessità, per tutti coloro che vorranno festeggiare i riti civili e religiosi, di avere il Green Pass per i loro invitati. All’articolo 1 dell’ordinanza, “dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 è autorizzata, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli previsti dall’art. 12 del suindicato decreto-legge n. 65 del 2021, la riapertura delle seguenti attività economiche e sociali:

attività di ristorazione, anche in luogo chiuso;

attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti;

attività dei centri benessere;

attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

attività dei parchi tematici e di divertimento;

attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;

corsi di formazione pubblici e privati in presenza;

svolgimento in presenza di fiere;

attività dei centri termali”.

QUI IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA