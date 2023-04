“Molise In”, Viola Valentino ospite al concerto del 1° maggio a Torella del Sannio

Si terrà il 1° maggio a Torella del Sannio il primo appuntamento con “Molise in”, lo spettacolo musicale, ma non solo, organizzato dall’agenzia Sportine Promotion di Vittoria Iannacone e patrocinato dal Consiglio regionale e dal Comune. L’ospite dell’evento (biglietti in vendita su Ciaotickets) sarà la cantante Viola Valentino (nome d’arte di Virginia Maria Minnetti) che ha raggiunto la notorietà nel 1979 con il singolo “Comprami”, un disco che in pochi mesi ha venduto mezzo milione di copie.

Il successo è proseguito con i singoli “Sei una bomba”, “Sera coi fiocchi” (1980) e “Giorno popolare” (1981), e ha raggiunto l’apice con il lancio del brano “Sola”, tratto dal film “Delitto sull’autostrada”, cui partecipa in qualità di attrice al fianco di Tomas Milian. Nel 1982 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con “Romantici”, altro brano di grande riscontro commerciale con 400mila copie vendute.

Per lei hanno scritto – tra gli altri – Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio, Dario Gay, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Mogol, Oscar Prudente, Scialpi, Vincenzo Spampinato, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, Giovanna e lo stesso Riccardo Fogli, col quale è stata sposata dagli anni ‘70 fino alla separazione avvenuta nei primi anni ‘90.

Ci sarà «un parco pieno di musica, cibo buono, divertimento e ospiti speciali – si legge in una nota della Spotline – in via Croce numero 4 a Torella del Sannio. Una maratona musicale e di impegno civile, da mezzogiorno al pomeriggio inoltrato, in cui si alterneranno musicisti, cantanti e storie di riscatto sociale». (adimo)