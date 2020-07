Molise in vetrina sulla rivista nazionale “Bell’Italia Estate” col fotoreporter Franco Cappellari

Numero speciale di “Bell’Italia Estate”, rivista per scoprire e promuovere i tesori nazionali, Molise compreso. Tutto questo grazie al patrimonio storico, artistico e naturale della terra molisana, giusti i consensi che sul tema continuano a “piovere” a 360°, ma anche mercé i clik del fotoreporter venafrano Franco Cappellari, da tempo nel settore fotografico nazionale ed internazionale sino a diventarne un personaggio di spicco. Il nostro, che da anni gira tutti gli angoli della Terra alla ricerca di impressioni, attrattive e bellezze da trasmettere attraverso i suoi scatti, è in questi giorni ospitato dalla rivista nazionale “Bell’Italia Estate” che ne propone foto quanto mai interessanti e coinvolgenti. “Alla scoperta dei nostri tesori” è il titolo che campeggia sulla copertina del numero speciale della rivista che propone borghi, ville, chiese e palazzi, nonché paesaggi unici e sorprendenti. Un viaggio cioè nella bellezza del patrimonio meno noto d’Italia che è possibile incontrare dietro l’angolo, apprezzandone suggestioni ed attrattive. Il Molise, come detto, non è secondo ad alcuna altra regione d’Italia in tale contesto e gli scatti del venafrano Franco Cappellari lo ribadiscono a chiare lettere, pardon con foto appropriate. Un motivo in più per venire in Molise a visitare bellezze, storia, ambiente ed attrattive, restandone assolutamente presi ed oltremodo soddisfatti.

Tonino Atella