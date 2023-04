“Molise in”, tutto pronto per il concerto del 1° maggio a Torella del Sannio

Sul palco che ospiterà la maratona musicale e di impegno civile, patrocinata dal Comune e dal Consiglio regionale con la direzione artistica di Vittoria Iannacone e la conduzione affidata all’attrice Annalisa Insardà e allo speaker Pietro Rama, salirà anche la super ospite, Viola Valentino

Mancano ormai poche ore alla prima edizione di “Molise in – concerto del primo maggio” in via Croce n. 4 a Torella del Sannio, organizzato dall’agenzia Sportine Promotion di Vittoria Iannacone e patrocinato dal Consiglio regionale e dal Comune. Numerosi gli ospiti e gli artisti, a partire dalle 12, che si alterneranno sul palcoscenico in questo nuovo appuntamento che punta a diventare un appuntamento annuale e una tradizione.

Nell’attesa per l’arrivo della super ospite, Viola Valentino (i biglietti sono ancora acquistabili su Ciaotickets.com), ci sarà tanta musica dai generi più svariati per tutti i gusti e si alterneranno sul palco i rappresentanti di varie associazioni che parleranno di diritti acquisiti e diritti per i quali ancora lottare. Il lunghissimo pomeriggio si inizierà con uno spettacolo di ginnastica artistica offerto dall’Asd Sporting Bovianum di Bojano.

Le band e i musicisti che ci racconteranno la loro musica a suon di canzoni sono: Ivan Stray, Vittoria Iannacone, Cappuccio & Schinaia, Orso Bianco, Lucynant, La Stella Rossa del Kinotto, The wrong way, Mauro Ingafù, Modna, Enzo Costa, Dj Silvio Torelli, Dj Tommy.

Le associazioni saranno l’Aida (associazioni italiana diversamente abili), Insieme a Marianna, Gli amici di Romeo con gli scrittori e giornalisti d’inchiesta, Giovanni Mancinone e Paolo De Chiara.

La rinomata e internazionale Fonderia Marinelli presenterà il premio “Icaro sannita”, concepito in maniera esclusiva per il Molise in e destinato, dalla prossima edizione, alle eccellenze del territorio.

La giornata sarà condotta dall’attrice, Annalisa Insardà, e dallo speaker, Pietro Rama. Nell’area saranno presenti anche molti stazionamenti di street food che renderanno l’atmosfera ancora più piacevole e conviviale. (adimo)

IN ALTO L’INTERVISTA ALLA DIRETTRICE ARTISTICA, VITTORIA IANNACONE, E ALL’ATTRICE, ANNALISA INSARDA’