“Molise in”, maratona musicale e impegno civile nel concerto del 1° maggio a Torella del Sannio

L’evento, organizzato dalla Spotline di Vittoria Iannacone e con il patrocinio del Consiglio regionale e del Comune, si terrà in via Croce, 4 a partire dalle 12

Si terrà il 1° maggio a Torella del Sannio il primo appuntamento con “Molise in”, lo spettacolo musicale, ma non solo, organizzato dall’agenzia Sportine Promotion di Vittoria Iannacone e patrocinato dal Consiglio regionale e dal Comune.

“Un parco pieno di musica, cibo buono, divertimento e ospiti speciali – si legge in una nota della Spotline – in via Croce numero 4 a Torella del Sannio. Una maratona musicale e di impegno civile, da mezzogiorno al pomeriggio inoltrato, in cui si alterneranno musicisti, cantanti e storie di riscatto sociale”.