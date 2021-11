Molise in Europa grazie ai progetti Erasmus, in partenza 100 studenti della regione

“In partenza circa 100 studenti molisani, – ha dichiarato il consigliere regionale Roberto Di Baggio – distribuiti tra diversi Istituti Secondari del territorio, che trascorreranno tre mesi di alternanza scuola lavoro presso destinazioni divise tra Spagna, Malta e Portogallo, per vivere, senza alcun costo per le famiglie, un’esperienza di studio e di vita altamente professionalizzante.

Ormai un percorso che si va consolidando sempre più, quello delle esperienze all’estero per i nostri studenti, che potranno perfezionare la lingua e nello stesso tempo acquisire quelle conoscenze di vita utili per il futuro.

Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, uno stimolo importante per riconquistare la socialità e lo scambio culturale, che consente al Molise di essere in Europa e all’Europa di venire in Molise, grazie ai numerosi studenti che, ormai con cadenza mensile, dai paesi esteri raggiungono la nostra regione per fare un’esperienza di vita tutta molisana.

Tutto questo grazie alla Carta VET che la nostra Regione è riuscita ad ottenere per il periodo 2017-2020 ed all’Accreditamento che detiene fino al 2027 (unica regione insieme alla Liguria), con la quale può beneficiare di importanti finanziamenti della Comunità Europea destinati non solo a coprire tutti i costi del viaggio e soggiorno all’estero, ma anche ad erogare un pocket money ai ragazzi per le esigenze quotidiane.

Un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che partiranno nei prossimi giorni, a cui ho dato un solo messaggio nei vari incontri che si sono tenuti nel territorio: portate in giro il nome del Molise e fatelo con fierezza e con orgoglio.”