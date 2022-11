Molise in apprensione per Asia, è stata ritrovata la 16enne scomparsa

ORE 14.30. E’ stata ritrovata la 16enne Asia Altobelli, che nella giornata di ieri aveva fatto perdere le sue tracce. La giovane sarebbe stata vista nei pressi della stazione ferroviaria di Venafro.

La nota della Procura. La minore Asia Altobelli , nata a Termoli il 11.09.2006 e residente a Civitacampomarano, allontanatasi dalla propria residenza nella giornata di ieri, è stata ritrovata e sarà presto riaccompagnata presso il proprio nucleo familiare. L’esito positivo delle attività di ricerca, prontamente attivate da questa Prefettura di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Campobasso, sono state svolte con accuratezza e tempestività da parte della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, che è riuscita a localizzare in tempi brevi la minore in un comune della regione.

ORE 10. Non si hanno più notizie di lei dalla mattinata di ieri, venerdì 4 novembre, quando, come di consueto, è salita sull’autobus che da Civitacampomarono conduce a Campobasso.

Sono ore di apprensione in tutto il Molise per le sorti di Asia Altobelli, 16 anni, di Civitacampomarano e scomparsa, presumibilmente a Campobasso.

Ieri mattina è salita sull’autobus insieme al fratello per raggiungere il capoluogo di regione dove lei frequenta un corso di formazione mentre il fratello una scuola superiore: giunti a Campobasso le strade dei due fratelli si sono divise per raggiungere le rispettive destinazioni. Alle 14, però, il fratello si è accorto dell’assenza di Asia ed ha chiesto all’autista dell’autobus di temporeggiare, ma la 16enne non è mai risalita sul mezzo che avrebbe dovuta ricondurla a Civitacampomarano. Il telefono che ha con lei non è raggiungibile e durante il pomeriggio di ieri e la nottata, padre e fratello hanno perlustrato varie zone, principalmente a Campobasso e nei locali della città, anche con una foto, chiedendo informazioni, ma nessuno sembrerebbe averla avvistata. Una segnalazione, sulla cui attendibilità sono in corso le verifiche delle autorità competenti, è giunta questa mattina. Un ragazzo ha raccontato di averla vista in serata in prossimità della stazione ferroviaria di Campobasso, dove sostano gli autobus sostitutivi delle Ferrovie.

E’ stata effettuata dai familiari la denuncia di scomparsa e sono partite le attività di ricerca da parte di Polizia e Carabinieri.

I familiari non si spiegano l’allontanamento e non ci sono elementi valutativa che possono far presupporre ad una fuga volontaria o ad altro.

Asia vive a Civitacampomarano con la sua famiglia dove il padre svolge l’attività di falegname.

Si spera, ora, che qualche informazione in più, utile alle ricerche, possa giungere dalle telecamere di sorveglianza.

Al momento della scomparsa Asia aveva con sé uno zaino, una borsa ed una busta. Chiunque avesse notizie può contattare la Questura di Campobasso.

LA NOTA DELLA PREFETTURA

A seguito di segnalazione da parte della Questura di Campobasso, concernente l’allontanamento/scomparsa della minore ALTOBELLI Asia, nata a Termoli l’11.09.2006 e residente a Civitacampomarano, è stato immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Campobasso.

Appena ricevuta la notizia sono state poste in essere, di concerto con l’Autorità Giudiziaria competente, tutte le attività finalizzate al ritrovamento della predetta.

Per la più ampia diffusione, si pubblica la foto e si riporta la descrizione sommaria della minore che,

al momento della scomparsa, indossava jeans, felpa, giacca nera e scarpe Nike di colore bianco e

nero; altezza: metri 1,65; capelli: neri e lunghi; occhi: marroni; costituzione: normale.

Chiunque riconosca la suddetta persona è invitato a contattare senza indugio i numeri di emergenza.