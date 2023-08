Molise, i migliori percorsi per un turismo a misura d’uomo

Il Molise è una terra che non finisce mai di stupire: tra percorsi artistici e archeologici, enogastronomici e di intrattenimento, questa meravigliosa zona d’Italia può ben candidarsi per essere una delle destinazioni preferenziali per un viaggio di agosto tutto da scoprire.

Per solleticare un po’ di attenzione e proporre qualche utile spunto, proponiamo di seguito tre valide alternative: si tratta di un piccolo scorcio di ciò che la regione può garantire, a beneficio di chi non ha ancora avuto l’opportunità di recarsi in questa parte dello Stivale.

Pietrabbondante, un incantevole borgo di 600 abitanti

Cominciamo con la nostra prima proposta, Pietrabbondante: collocato nell’Alto Molise, questo borgo posizionato ai piedi del Monte Caraceno ha saputo conservare le tracce della sua antica storia, dando luogo a una destinazione che conserva un patrimonio culturale di profondo valore.

È qui, infatti, che sono presenti i resti delle fortificazioni montane dei sanniti e, più valle, un’area archeologica che è ricca di reperti e di resti. Visitare questo borgo e ogni suo angolo significa fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, respirando atmosfere ben conservatesi fino ai giorni nostri.

L’antica città romana di Sepino

Tra i borghi molisani più apprezzabili non possiamo non citare anche Sepino, una città di origine romana situata in provincia di Campobasso, luogo ricco di storia e di sorprese, collocato al centro della vallata del Tammaro, alle pendici dei monti del Matese.

Sepino è considerato a tutti gli effetti uno dei più bei borghi di tutto il Paese grazie a un incantevole mix di storia, arte e natura: è proprio per questo motivo che, durante l’anno, non mancano mai i visitatori interessati a scorgere le rovine romane.

Guai, però, a pensare che Sepino non abbia altro da offrire: il nostro suggerimento è quello di ritagliarsi un po’ di tempo per camminare nel piccolo borgo, partendo magari dalla Chiesa di Santa Cristina, edificio religioso risalente al XII secolo, situato nella piazza principale, dedicata alla patrona della città.

Altri luoghi di sicuro interesse in questo borgo sono la Chiesa di San Lorenzo e il Convento della Santissima Trinità, che all’interno custodisce un bellissimo chiostro in pietra bianca e una statua dedicata a San Francesco d’Assisi.

Castelpetroso e la sua incantevole Basilica

Concludiamo le nostre proposte con Castelpetroso, un piccolo borgo collocato tra le valli di Bojano e Carpinone, sulla cima di un colle.

È qui che è possibile visitare quello che è uno dei simboli di tutto il Molise, la Basilica Minore dell’Addolorata, un edificio religioso che è edificato laddove, nel 1888, la Vergine apparve a due contadine mentre cercavano una pecorella smarrita: una delle due donne vide comparire sul luogo la Maria Addolorata, con il Figlio morto ai suoi piedi e lo sguardo verso l’alto.

Poco più tardi, nello stesso anno, il vescovo di Bojano si recò sul luogo dell’apparizione ed ebbe anch’egli la grazia di vedere la Madonna Addolorata. Venne dunque scelto di costruire qui la meravigliosa Basilica, che nel 1975 sarà finalmente consacrata.

Molise, una terra ricca di sorprese

Quelle di cui sopra sono solamente alcune delle tantissime sorprese che il Molise può riservare ai viaggiatori più interessati a scoprire le sue bellezze. Alla fine di una giornata ricca di emozioni, ci si potrà poi ristorare in uno dei numerosi locali che propongono il meglio della tradizione enogastronomica regionale. A fine giornata, un riposo in una delle tante strutture ricettive, la visione delle foto scattate durante il giorno o un po’ di divertimento in albergo con le lobby online, chiuderanno nel migliore dei modi la propria giornata alla scoperta del tanto bello che il Molise può garantire in questa stagione.