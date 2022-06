“Molise Foto”, ristoranti, pub e bar diventano museo per esporre gli scatti

L’iniziativa dell’associazione “Il Cavaliere di San Biase” per portare l’arte della fotografia fuori dai luoghi convenzionali

Ristoranti, pub e bar come nuovi luoghi dell’arte. E’ questo il senso alla base dell’iniziativa “Molise Foto – Incontri Fotografici” che prenderà il via nella giornata di oggi, 15 giugno.

L’iniziativa, voluta dall’associazione “Il Cavaliere di San Biase” e patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso vedrà l’inaugurazione di una collettiva di fotografi molisani che si svolgerà nel centro storico del capoluogo.

Ristoranti, pub e la torre Terzano, accoglieranno i visitatori dalle 18 alle 20 e negli orari di apertura dei locali. L’arte della fotografia, dunque, lascia i luoghi convenzionali e si colloca in spazi alternativi per intercettare un nuovo pubblico pronto a ‘degustare l’arte’.

Domenica 19 partirà il secondo appuntamento di ‘Molise Foto’. Il fotoreporter Dario De Dominicis, vincitore di premi internazionali, darà il via al workshop incentrato sulla Processione dei Misteri di Campobasso. Il percorso didattico prevede fasi di ripresa sul campo alternate a sedute finali di editing.

Il 1/o luglio presso lo ‘Spazio Sfuso’ di Campobasso alle 17, Fausto Podavini, due volte vincitore del ‘World Press Photo’, terrà una lezione su ‘Estetica e contenuto nel reportage sociale’. Nello stesso giorno in Piazza Japoce, alle 21, il fotografo Stefano Schirato presenterà un’ampia sezione dei suoi lavori che spaziano dal cinema all’editoria fino al reportage di contenuto sociale.

Ultimo appuntamento il 2 luglio, presso il Fondaco della Farina: Fausto Podavini e Stefano Schirato terranno la ‘lettura portfolio’, un’importante opportunità per gli appassionati di fotografia.