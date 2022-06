Molise Foto: incontri fotografici d’autore con Fausto Podavini e Stefano Schirato in programma a Campobasso

Nel prossimo imminente fine settimana, sono in programma gli eventi conclusivi dell’edizione 2022 del Festival Dei Misteri, voluto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, che ha segnato praticamente per tutto il mese di giugno l’attività artistica e culturale in città.

In particolare, il 1 e il 2 luglio, l’attenzione sarà incentrata su “Molise Foto. Incontri Fotografici”, iniziativa organizzata dall’Associazione il Cavaliere di San Biase

Venerdì primo luglio, alle 17.00, presso Spazio Sfuso, in Piazza Gabriele Pepe n. 42, con il fotografo vincitore di due World Press Photo, Fausto Podavini, prende il via un’intensissima due giorni fotografica che condurrà tutti gli appassionati nel mondo del reportage sociale. Fausto Podavini condividerà, con quanti parteciperanno all’incontro, il suo metodo di lavoro e illustrerà come dare vita ad un progetto in cui la forma sia a servizio e in funzione di ciò che si vuole raccontare.

Un appuntamento imperdibile nato grazie alla preziosa collaborazione con una delle più importanti realtà fotografiche romane, il WSP Photography, per appassionati di fotografia e non, uno sguardo dal “di dentro” al lavoro del fotografo, ricco di immagini e suggestioni, il tutto raccontato nel clima amichevole che è ormai la cifra distintiva che caratterizza le iniziative de il Cavaliere di San Biase.

Sempre venerdì 1 luglio, ma questa volta alle 21.00, l’incantevole piazza Japoce sarà il teatro di un viaggio straordinario nel lavoro di un fotografo e tra le sue storie, una chiacchierata fra amici, tra immagini che ci faranno riflettere, volti noti e meno noti, realtà che conosciamo da vicino e altre a noi molto lontane, parlando di fotografia e dintorni con Stefano Schirato, fresco di inclusione nei finalisti per il prestigioso World Report Award. A raccogliere con ricordi, aneddoti e riflessioni, ci sarà Fabrizio Bagnoli.

Sabato 2 luglio alle 9.30, presso il Fondaco della Farina, letture portfolio con i due ospiti d’eccezione della due giorni fotografica. Un’occasione da non perdere per mostrare i vostri lavori a due straordinari fotografi e insegnanti e ricevere da loro moltissimi input per migliorare ulteriormente, portate la vostra fotografia ad un livello ancora superiore.

La lettura è completamente gratuita, per informazioni: cavalieredisanbiase@gmail.com. Antonella: 335 77 63 884.