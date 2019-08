Molise Festival, è conto alla rovescia

Molise Festival si avvale della collaborazione di “Festival show”. Le iscrizioni si chiudono il 30 agosto

Tutto è pronto a Frosolone per l’annuale concorso musicale intitolato a Gianni Massaro, persona stimatissima, che per anni ha lavorato nel campo della comunicazione.

La manifestazione canora, che ha come obiettivo quello di valorizzare giovani interpreti, gruppi e cantautori, si svolgerà a Frosolone la sera del primo settembre 2019.

Tra gli organizzatori del festival c’è la cantante e autrice molisana di Torella del Sannio, Vittoria Iannacone che ha saputo farsi apprezzare in Italia e all’estero per le sue doti interpretative e per il suo progetto musicale che trova le sue radici nelle vicende quotidiane delle persone che “abitano il mondo”. “Questo festival – ha dichiarato Vittoria – è un atto d’amore vero il mio territorio fatto di piccoli centri, vicoli, sentieri e tanta bella gente. Spero – ha aggiunto – di portare fortuna a qualche giovane talento che ha qualità per crescere e che non ha ancora trovato il momento e le conoscenze giuste per affermarsi in questo difficile mondo dell’arte canora”.

A presiedere la giuria ci sarà Enzo Longobardi, manager e discografico e a fargli compagnia ci sono: Sonia Addario (vocal coach), Claudio Poggi (produttore Pino Daniele), Massimo Calabrese (discografico di Marco Mengoni), Mimmo Cappuccio (produttore musicale – Robin Hood Records), Antonello Carozza (cantautore, autore e produttore molisano).

L’associazione “Amici di Romeo” di Frosolone fa da capofila nell’organizzazione dell’evento. Altro promotore dell’iniziativa, infatti, è Antonio Meale, presidente dell’Associazione.

“Amici di Romeo” persegue l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere a favore delle popolazioni delle aree più disagiate del mondo o delle popolazioni colpite da gravi calamità e/o alla realizzazione – in proprio o d’intesa con enti e privati – di iniziative di ricerca, culturali e scientifiche. Per raggiungere tali obiettivi fondamentali, l’Associazione partecipa, promuove, coordina e gestisce attività, manifestazioni ed eventi culturali, sia in proprio che in collaborazione con Enti e altre Associazioni. Un concorso canoro musicale con una duplice finalità: promuovere nuovi talenti e raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un villaggio scolastico