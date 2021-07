Molise è Musica, felice connubio Regione-Conservatorio

Sessanta concerti di buona musica che abbracciano un ampio e articolato repertorio riconducibile a più stili e in grado di soddisfare le diverse preferenze del pubblico molisano e non, distribuiti in altrettanti contesti ambientali e architettonici di rara bellezza, con ingresso gratuito, in un arco temporale che va dal 30 luglio al 27 dicembre 2021: sono i numeri di Molise è Musica, iniziativa che vede insieme Regione Molise Conservatorio Lorenzo Perosi nel cinquantesimo anno della sua istituzione. Questo pomeriggio, mercoledì 28 luglio, presso l’Auditorium di Palazzo Gil, la presentazione dell’evento. Come ha ricordato il presidente Toma, Molise è Musica trae origine da tre esigenze fondamentali: dare un segnale positivo di ripartenza a tutto un mondo, quello della musica, che ha fortemente risentito dell’emergenza pandemica; mettere a disposizione della comunità molisana un programma articolato di concerti spalmato sul territorio; migliorare la capacità attrattiva del Molise e l’incremento del movimento turistico verso la regione anche attraverso un palinsesto qualificato di eventi e manifestazioni.