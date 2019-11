Molise e morti sul lavoro, rischio quadruplicato rispetto al resto del Paese

Triste primato per la nostra regione con un indice di mortalità pari al 47,7%: media nazionale al 12,1%

Questa che si è conclusa è stata una settimana triste e dolorosa per il Molise. La cronaca ci restituisce un piccolo bollettino di guerra e ci ricorda un problema annoso nella nostra regione.

Lunedì 18 novembre un allevatore di Capracotta precipita in un burrone mentre tentava di recuperare la sua mucca. Il lavoratore ha anche allertato i soccorsi ma, senza quell’elicottero che avrebbe potuto salvarlo, ha perso la vita prima ancora di arrivare in ospedale. Martedì 19 novembre è stata la volta di un operaio di un’azienda bojanese travolto da una lastra di marmo. Infine, sebbene la morte è avvenuta più di una settimane fa, giovedì 21 novembre sono stati celebrati i funerali dell’uomo morto a seguito della caduta da un ulivo mentre stava raccogliendo le olive a Guardialfiera.

L’anno è quasi finito e, purtroppo, i numeri sembrano confermare un’emergenza che non conosce tregua: solo a Ottobre gli incidenti mortali in regione erano passati da 6 dell’anno precedente a 8, ora bisognerà ritoccare in ulteriore aumento questo triste dato.

Purtroppo sul fronte delle incidenze della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa italiana, il nostro Molise occupa il primo posto con un indice pari a 47,7 (quasi quattro volte superiore alla media nazionale che è al 12,1).

Le domande che ci poniamo in questi casi sono sempre le stesse: in che condizioni lavorano gli operai, edili e braccianti molisani? Ma anche i coltivatori diretti e gli artigiani molisani? Gli vengono forniti gli strumenti che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro? Vengono effettuati dei seri controlli da parte delle autorità competenti?

Le imprese devono applicare tutte le regole sulla sicurezza e rispettare le procedure, anche se si rallenta la produzione, l’organizzazione del lavoro deve essere improntata alla sicurezza e non elemento di rischio per il lavoratore.

Le Autorità di vigilanza tutte, coordinandosi in modo efficace, devono controllare quotidianamente che le leggi vengano rispettate e sanzionare chi non lo fa. I lavoratori devono essere messi nelle condizioni di saper percepire il rischio.

Infine lo Stato e la Regione, ognuno per quanto di competenza, devono prevedere più risorse per la sicurezza. Non è una società civile quella che ha perso il senso del valore della vita e che passivamente si adatta a registrare la cronaca delle morti “bianche”. Lo sdegno non può essere di facciata e durare per il solo tempo imposto dalle circostanze.

