Molise e Milano più vicine: l’aeroporto d’Abruzzo raddoppia i voli diretti per Linate

Molise e Milano si avvicinano. Aumentano le possibilità di spostamenti per i residenti del Molise che devono viaggiare alla volta della Lombardia. Dopo l’aumento delle corse di Trenitalia con l’introduzione, anni fa, del “Freccia Rossa” per i collegamenti diretti e veloci e il breve rallentamento dovuto all’emergenza Covid con il rientro, adesso, alla quasi normalità, le buone notizie arrivano dal vicino Abruzzo dove l’aeroporto di Pescara ha raddoppiato i voli diretti Pescara-Milano. Dal 15 ottobre prossimo Ita comincerà a volare subentrando ad Alitalia, confermando il collegamento tra l’Aeroporto d’Abruzzo con Milano Linate con due voli al giorno. La tratta sarà garantita ai passeggeri dal lunedì al venerdì per due volte al giorno, anziché l’unica attualmente effettuata. Con il raddoppio del collegamento quindi sarà possibile volare verso Linate la mattina alle 06:05 e il pomeriggio alle 17:40. Da Milano Linate il decollo è previsto alle 15:45 e alle 22:35. Il sabato resterà garantito invece il collegamento della mattina verso Linate alle 06:05. Mentre la domenica si rientra a Pescara alle 22:35. “Come avevamo annunciato già nelle scorse settimane – ha spiega l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario all’Ansa – abbiamo avviato un confronto con Ita che, in previsione del subentro ad Alitalia, ha effettuato un processo di riorganizzazione del servizio. Siamo contenti di poter rassicurare quanti sono abituati a utilizzare la tratta Pescara-Milano Linate, non solo sulla prosecuzione di questo collegamento, su cui qualcuno aveva creato un allarmismo ingiustificato, ma addirittura del raddoppio con i nuovi orari che vanno incontro alle esigenze degli utenti che sfruttano questa destinazione e che con la tratta pomeridiana aggiuntiva possono organizzare meglio i loro spostamenti da e verso Linate”. Soddisfatto il presidente della Saga Vittorio Catone: “È un’ottima notizia per il nostro scalo perché il collegamento con Milano Linate è un caposaldo tra le destinazioni dell’Aeroporto d’Abruzzo. Siamo soddisfatti del risultato che siamo riusciti ad ottenere nel confronto con Ita, con un raddoppio peraltro in un orario pomeridiano che può favorire proprio il comparto business. Adesso continuiamo a lavorare sul potenziamento di altri collegamenti per offrire una grande stagione summer 2022”. Si tratta sicuramente di notizie importanti che, sul fronte dei trasporti, garantiscono un miglioramento dei collegamenti che finora, oltre ai trasporti su rotaia di Trenitalia, vedeva anche la presenza dei voli di Ryanair che, però, non fanno scalo diretto a Linate ma ad Orio al Serio, vicino Bergamo, con la necessità, poi, di spostamento verso Milano. Una bella notizia, quindi, per chi vuole un “diretto” con il capoluogo lombardo. Abbiamo voluto realizzare un sondaggio totalmente anonimo per tastare le preferenze dei molisani in fatto di spostamenti con la Lombardia. Vota nel riquadro qui sotto.

