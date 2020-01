“Molise è”, aperte le iscrizioni al concorso-rassegna culturale

In uno spirito di rinascita culturale che pervade il nostro territorio e soprattutto Isernia, candidata al bando Capitale della cultura 2021, le associazioni Adigorm e Moli2, con il patrocinio del Comune di Isernia, che riconoscendone l’alto valore promozionale, ha sponsorizzato e sostenuto finanziariamente l’iniziativa, hanno promosso la prima rassegna-concorso culturale nazionale itinerante. Sei le categorie in cui sarà possibile concorrere: poesia, narrativa, musica, danza, fotografia e leggenda, tutte le opere in gara dovranno essere consegnate entro il prossimo 20 marzo alle organizzatrici del concorso: Emilia Petrollini e Gabriella Marinelli.