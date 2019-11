Molise: dove non c’è il Var scatta lo “sputometro”

Il derby tra Agnone e Campobasso al centro di un ironico articolo de Il Fatto Quotidiano

Il Molise nuovamente sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Questa volta l’argomento non è la politica ma lo sport e nello specifico il derby, giocato al Civitelle di Agnone, tra la squadra locale e il Campobasso. La gara è terminata con il risultato di 2-1 a favore del Campobasso. I rossoblù, seguiti in Alto Molise da circa 200 spettatori, si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Musetti e Cogliati. Per i granata a segno è andato Kone. E l’azione che ha propiziato la rete dello 0-2 non è andata giù ai tifosi granata (società multata di 1.500 euro). I tifosi dell’Agnone, stando infatti al referto, avrebbero “nel corso del secondo intonato cori gravemente offensivi e minacciosi, nonché lanciato sputi all’indirizzo di un A.A., colpendolo al braccio sinistro (2 sputi), sui pantaloni (1 sputo) e sulla spalla destra (1 sputo)”. E proprio la presunta conta degli sputi ha suscitato l’ironia del giornalista de Il Fatto Quotidiano. Fermo restando, ironia a parte, che il gesto va assolutamente condannato e che sul groppone della società granata è arrivata una multa da 1.500 euro.