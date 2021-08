Molise devastato dagli incendi, gli operai forestali hanno un ruolo fondamentale. Di Chiro: “La maggior parte sono dolosi”

Sono state settimane complicate in Molise sul fronte degli incendi. In fumo sono andati molti ettari di vegetazione e le operazioni di spegnimento spesso sono durate giorni. Un ruolo fondamentale in queste situazioni è giocato dagli operai forestali del nucleo antincendio boschivo del Molise che hanno il compito di portare a termine le operazioni di spegnimento e di bonificare le aree coinvolte. Ne abbiamo parlato con Vittorio Di Chiro del nucleo antincendio boschivo Baranello secondo il quale la maggior parte degli incendi sono di origine dolosa.

