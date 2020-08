Molise devastato dagli incendi, Federico: “Un grazie ai Vigili del Fuoco, ora piena luce sulle cause”

“Voglio ringraziare personalmente – ha scritto l’onorevole molisano dei 5 Stelle Antonio Federico – tutte le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco che da giorni combattono contro i roghi divampati in tante zone del basso Molise. Auspico che quanto prima venga fatta luce sulle cause degli incendi che stanno devastando zone boschive e centri abitati. Già ieri sera ho sentito il sindaco di Guglionesi, uno dei centri più colpiti dalle fiamme, per avere un quadro della situazione e garantire disponibilità per qualsiasi cosa. Questo pomeriggio, invece, ho sentito il Comandante provinciale dei Vigli del Fuoco di Campobasso al quale ho espresso tutta la mia gratitudine per l’impegno e la professionalità dimostrate anche questa volta al servizio di tanti cittadini”.