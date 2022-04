Molise destinato a sparire, persi quasi 15mila residenti in 3 anni

Si evince dal rapporto Istat pubblicato oggi: al 1° gennaio 2022 la popolazione residente è scesa a 290.800

Di questo passo, lo ripetiamo da anni, il Molise è destinato a scomparire. L’ultimo rapporto Istat, pubblicato oggi, 8 aprile, evidenzia come lo scorso anno la nostra regione abbia persone altri 3mila residenti, circa 8 al giorno. Ma quello che spaventa maggiormente è il dato triennale: dal 2019 al 2021, il Molise ha perso 14.817 abitanti. Quasi 15mila residenti in meno in appena tre anni. Al 31 dicembre 2019 la popolazione era pari a 305.617, al 1° gennaio 2022 era pari a 290.800. Di questi 210.600 in provincia di Campobasso e 80.200 in quella di Isernia. La nostra regine è quella che fa registrare l’incremento maggiore percentuale di diminuzione della popolazione (-12 per mille).

La popolazione residente in Italia è in riduzione costante dal 2014 quando risultava pari a 60,3 milioni. Al 1° gennaio 2022, – si legge nel rapporto Istat – secondo i primi dati provvisori, la popolazione scende a 58 milioni 983 mila unità cosicché nell’arco di 8 anni la perdita cumulata è pari a 1 milione 363 mila. Di tale ammontare complessivo i comportamenti demografici emersi nel corso del solo 2021 sono responsabili per un calo di 253 mila unità.

La variazione relativa della popolazione è dunque pari al -4,3 per mille, in moderato miglioramento rispetto al 2020 (-6,8 per mille). Scomposta nelle singole componenti tale variazione si deve a un saldo migratorio con l’estero pari a +2,7 per mille, a un ricambio naturale pari al -5,2 per mille e, infine, alle voci riguardanti le ordinarie operazioni di allineamento e revisione delle anagrafi (saldo per altri motivi) responsabili di un -1,7 per mille.

In un quadro tendenziale dove le diseguaglianze territoriali tornano a essere evidenti, la crisi demografica colpisce maggiormente il Mezzogiorno (-6,5 per mille) e, in particolar modo, regioni come Molise (-12 per mille), Basilicata (-9,5) e Calabria (-8,6), sempre più sul procinto di essere coinvolte in una situazione da cui appare difficile poter uscire.

Ben 34 delle complessive 38 Province del Mezzogiorno presentano un tasso di variazione annuale della popolazione peggiore di quello nazionale (-4,3 per mille) e in 9 di queste la riduzione relativa è a doppia cifra: si va dal -10,6 per mille riscontrato nella Provincia di Oristano al -15,4 per mille in quella di Isernia, con in mezzo circoscrizioni importanti come Nuoro, Campobasso, Enna, Potenza, Benevento, Caltanissetta e Crotone.