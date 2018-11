Molise Dati “scippata”, nuove osservazioni della Corte dei Conti

«Conclusivamente – ha dichiarato il pm – si individua un quadro che impedisce anche a questa Procura, come esattamente chiarito dalla locale Sezione di Controllo, di valutare compiutamente il perimetro delle partecipazioni societarie, soprattutto sotto il profilo dell’adeguatezza delle iniziative messe in campo in adesione al dettato normativo in tema di razionalizzazio- ne, specie alla luce della novella normativa medio tempore intervenuta».

Sull’argomento si registra, inoltre, l’intervento della consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Patrizia Manzo. «In merito alla revoca del servizio informatico alla Molise Dati per la PA Digitale – ha scritto Manzo sul suo profilo facebook – io e il collega Vittorio Nola ci siamo opposti e abbiamo votato ‘NO’ in Ufficio di Presidenza. Ci tengo a precisare, in linea con quanto denunciato nella legislatura passata, che in sede di discussione ho sottolineato che lo spostamento dei servizi da Molise Dati a PA Digitale è stato già osservato dalla Corte dei Conti, dal momento che la Molise Dati è una società in house della Regione. Lo stesso è stato evidenziato nuovamente dalla Corte dei Conti nel Giudizio di Parificazione del rendiconto generale della Regione Molise, relativo all’esercizio finanziario 2017 rilasciato proprio ieri. Anche il collega Vittorio Nola, sempre nella stessa discussione, aveva sottolineato come non ci sia un progetto organico per il futuro di Molise Dati. Crediamo – conclude Patrizia Manzo – si debba fare un’opera di valorizzazione, anziché far crescere una società privata in quanto la stessa società, se dotata di figure professionali e competenti e accompagnata in un corposo processo di digitalizzazione, può davvero funzionare meglio». In merito alla gestione delle partecipate lo stesso governatore Donato Toma, all’interno della sua replica dinanzi la corte, aveva evidenziato come l’azione del programma di governo preveda «un cambiamento che richiede una modifica delle procedure e dei rapporti tra l’Ente e le sue partecipate da improntare su meccanismi stringenti di controllo e gestione, lungo la linea tracciata delle ridefinizione degli indirizzi strategici delle stesse società». Un argomento che, probabilmente, ricorrerà a lungo durante questa legislatura nelle stanze di Palazzo D’Aimmo.