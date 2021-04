Molise Dati contro Di Lucente: “Dichiarazioni false che costituiscono un atroce abominio, ci tuteleremo”

Questa mattina abbiamo riportato la notizia dei disservizi relativi al sito della Regione Molise con le dichiarazioni del consigliere regionale Andrea Di Lucente, delegato alla digitalizzazione, in merito alla volontà di proporre una legge per la liquidazione della Molise Dati. A stretto giro è giunta una lettera della società che replica alle dichiarazioni di Di Lucente che pubblichiamo di seguito. La lettera è indirizzata al presidente del consiglio regionale Salvatore Micone e per conoscenza al presidente della Giunta Toma e a tutti i consiglieri regionali.

“Nella seduta del Consiglio Regionale svoltasi in data 26 Aprile 2021, ore pomeridiane, – scrivono da Molise Dati – il Consigliere Andrea Di Lucente ha avanzato la proposta di porre in stato di liquidazione la società in house providing denominata MOLISE DATI S.p.A., dichiarando, tra le altre motivazioni, che la società di cui trattasi vanta, nel novero delle proprie maestranze, unicamente uno ed un solo “informatico” e non produce servizi e attività progettuali in favore del socio unico Regione Molise.

Tali affermazioni sono assolutamente e palesemente non rispondenti a verità e sono soltanto frutto della totale disinformazione e non consapevolezza di detto Consigliere circa le attività svolte dalla scrivente società in favore del socio unico Regione Molise, nonostante la documentazione che gli fu fornita dallo scrivente in data 15 Settembre 2020, che qui si allega in copia per opportuna conoscenza.

Di Lucente ignora, o fa finta di ignorare, la natura dei servizi di assistenza e supporto che la Molise Dati svolge in favore della Direzione Generale per la Salute nella gestione dei flussi informativi obbligatori da inoltrare al Ministero della sanità, quali Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), Anagrafe Assistiti, Gestione Economica Medici Convenzionati, Ricoveri, Farmaceutica, Specialistica Ambulatoriale, Attività Ospedaliera Ginecologica (AOG), Art. 50, Mobilità Sanitaria Interregionale, Prevenzione, Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI), Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), Flussi provenienti da altri operatori, Interconnessione, Griglia Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), Rischio Clinico, Area Socior Sanitaria.

Di Lucente ignora, o fa finta di ignorare, la natura dei servizi di supporto e assistenza che Molise Dati svolge in favore della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, tutti elencati e riepilogati nella Convenzione Quadro stipulata con la Regione Molise nel Febbraio 2020, per gli anni che vanno dal 2020 al 2022, e nel suo successivo atto Disciplinare ad Integrazione della Convenzione Quadro e nella Convenzione Quadro stipulata con il Consiglio Regionale nell’Agosto 2020.

Le dichiarazioni del Di Lucente sulla esclusiva natura commerciale della Molise Dati, quale stazione appaltante della Regione Molise, pertanto, costituiscono indiscutibilmente un atroce “abominio”, assolutamente distorsivo di una realtà, quale è quella di Molise Dati, ben più complessa e articolata, di enorme valore strategico per l’Ente Regione e per l’intera comunità dei cittadini stanziati sul territorio della Regione Molise, dichiarazioni che sono ben lontane da un corretto dibattito politico tra le forze presenti in Consiglio Regionale.

Di Lucente ignora, o fa finta di ignorare, l’epocale rivoluzione organizzativa condotta e portata a compimento ad opera del sottoscritto e dell’attuale governance aziendale, individuabile nel nuovo organigramma della Molise Dati, approvato con delibera e presa d’atto del socio Unico Regione Molise nella riunione assembleare del 27 Dicembre 2019 e successive integrazioni, in cui è stato completamente eliminato il livello gerarchico tipico della funzione dirigenziale, con enorme risparmio di risorse finanziarie ed allestimento di un’architettura organizzativa “dipartimentaìizzata” e maggiormente consona alla natura e spessore delie attività condotte da Molise Dati.

Allorquando Di Lucente parla di “fiumi di denaro” che in passato sono stati erogati dall’Ente Regione in favore di Molise Dati, dimostra di ignorare, o fa finta di ignorare, che ben circa 7 milioni di euro. regolarmente fatturati da Molise Dati all’Ente Regione sulla base di precedenti accordi convenzionali, non sono mai stati erogati a Molise Dati, per tal verso costringendo la in house ad indebitarsi con le banche per onorare i debiti contratti nell’esercizio delle sue attività e servizi svolti unicamente in favore della Regione Molise, somme attualmente immediatamente riscuotibili in forza di decreto ingiuntivo recentemente dichiarato esecutivo dalle competenti autorità giudiziarie, peraltro non inserite nel DEFR 2021-2023 appena approvato dal Consiglio Regionale della Regione Molise.

Inoltre, a totale confutazione delle ulteriori asserzioni paventate da detto Consigliere sui dipendenti della in house, che quotidianamente lavorano per risolvere costantemente i problemi della Regione e darvi supporto sempre e comunque anche in condizioni di criticità, il sottoscritto dichiara, senza timore di incorrere in inesattezze o non verità, che gli “informatici” assunti in Molise dati in grado di produrre e sviluppare software informatici, attività che stanno correttamente ed attualmente espletando, sono 5= (cinque), cui si aggiungono ulteriori 4= (quattro) tecnici informatici non laureati al servizio della Molise Dati da oltre 20 anni, con attività di manutenzione svolte in favore dell’infrastruttura elaborativa CED, che non è assolutamente una iiferra2lian come impropriamente definita dal Consigliere Di Lucente, ed attività condotte in favore dei vari dipartimenti e uffici della Regione Molise.

Le dichiarazioni del Di Lucente proferite in aula consiliare nella seduta pomeridiana del 26 Aprile 2021, sono pertanto lesive della dignità e onorabilità dei dipendenti della Molise Dati e della sua governace. Per tutto quanto fin qui riportato, chiede al Presidente del Consiglio Regionale di fornire tutti i dovuti chiarimenti sulle dichiarazioni rilasciate dal Consigliere Andrea Di Lucente, fatto salvo ogni ulteriore esercizio del diritto di tutela della immagine aziendale e risorse fiduciarie della società in house in tutte le sedi giudiziarie competenti, nonché a tutela dell’immagine, decoro e professionalità del sottoscritto e della governance aziendale.”