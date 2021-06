Molise Cycling, buona prova in Abruzzo

Di scena a Cupello (CH) al primo Memorial Nicola Cirulli che si è disputato domenica scorsa nell’omonima azienda agricola, la MOLISE CYCLING TEAM ha ben figurato con 2 dei suoi atleti di punta: Luca Cicerone e Stefano De Angelis. Ottimo 3° posto assoluto e 2° di categoria M2 per l’isernino che fino alla fine è stato in gioco per la vittoria finale in una gara caratterizzata dalla pioggia e dal terreno viscido , lungo il circuito di 9 km da ripetere 4 volte per un dislivello complessivo di 660 mt. Di rilievo anche il piazzamento del Termolese De Angelis , 9° posto assoluto e 3° di cat M2 , sfortunato per una caduta a pochi km dall’arrivo ma sempre nel gruppo dei migliori. La gara è stata ben organizzata da Velo Club di san salvo e ha la visto la partecipazione di circa 70 atleti soprattutto delle società abruzzesi. Grande soddisfazione da parte del Presidente Fallone per il risultato ottenuto che conferma l’ottimo stato di forma dei suoi atleti. In particolare Stefano De Angelis sarà anche l’unico portacolori della società alla “ HERO DOLOMITES”, la gara di mtb più dura al mondo che si svolgerà il 12 Giugno nello splendido scenario delle Dolomiti tra il passo Pordoi, il Sella ed il Dantercepies con i suoi 87 km e 4000 mt di dislivello. La neonata società molisana guarda già alle prossime gare del 6 Giugno che la vedranno impegnati su due fronti: la gara a Ceccano (FR) per la terza tappa del circuito “Terre Ciociare” e quella a Scanno (AQ) per la 18° edizione della “Marathon degli Stazzi”- circuito Abruzzo Cup.