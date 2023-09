Molise Cup, torna in campo a 73 anni e gioca tutti i 90 minuti

Tornare in campo a 73 anni e giocare 90 minuti, sia pure in una gara di Molise Cup di II categoria, è già una vittoria a prescindere dal risultato della partita. Antonio Melloni, classe 1950, bandiera e capitano dell’Olympia Agnonese tra gli anni 70 e 80 nonché allenatore e presidente dei granata dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha difeso i pali dei Donkeys Agnone (altra squadra della città altomolisana oltre all’Olympia, appunto, che milita in Eccellenza) nella gara con il Carovilli giocata nello scorso weekend in casa allo stadio Civitelle.

Per la cronaca, Melloni ha dovuto raccogliere ben 13 volte il pallone in fondo alla rete (13-2 il punteggio finale per il Carovilli), ma lui ci ha scherzato su, come riportato dall’Ansa: «Peccato, pensavo almeno ad un pareggio. Scherzi a parte la colpa della sconfitta è solo mia. Complimenti al Carovilli, ma ci rifaremo, potete scommetterci». Con buona pace della sua carta d’identità che è scesa in campo, ma “confondendosi” tra i documenti di riconoscimento degli altri ragazzi più giovani consegnati all’arbitro prima del match.