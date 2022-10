“Molise Criminale”. Il bestseller che parla ai giovani e semina cultura della legalità

A Casacalenda, presso l’istituto scolastico Silvio Di Lalla, incontro con l’autore Giovanni Mancinone, al suo fianco un magistrato e un poliziotto

Ripartire dalla scuola per seminare cultura della legalità. Nasce e cresce anche con questi intenti l’incontro che si è tenuto oggi 4 ottobre a Casacalenda presso l’Istituto scolastico Omnicomprensivo “Silvio Di Lalla”. Studenti e docenti a confronto con una tematica scottante, scomoda, come è la criminalità e, nel caso in questione, con il libro-inchiesta del giornalista Giovanni Mancinone che nel suo “Molise Criminale” ha fotografato una realtà che tanti molisani non hanno ancora conosciuto. “A dispetto del titolo – ha detto l’autore – questo è un atto di amore verso la nostra regione”. Scritto per portare a conoscenza di fatti, episodi e storie che hanno riempito per più di un ventennio pagine di cronaca. Un libro che restituisce l’immagine di un Molise inedito nel ruolo di terra di mezzo fra realtà con alto potere criminogeno come Campania, Puglia e Calabria.

Un incontro fortemente voluto e curato dall’associazione ” Per non dimenticare, amici di Tiziana” il cui ispiratore è Michele Giambarba che di Casacalenda è stato anche primo cittadino. Al suo fianco, al tavolo dei relatori il giornalista Vito Biello nel ruolo di moderatore, il magistrato della Procura Minorile presso il Tribunale dei Minori del Molise, Rossana Venditti, il Sostituto Commissario in congedo della Polizia di Stato, Mario Luzzi, la dirigente scolastica dell’Istituto “Silvio Di Lalla”, la prof. Filomena Giordano, oltre, ovviamente a Giovanni Mancinone autore di “Molise Criminale” che a poco più di un anno della sua uscita sta inanellando una serie di successi in termini di premi e riconoscimenti in tutt’Italia, primo fra tutti il Premio Mattarella.

Per parlare di criminalità a giovani studenti e soprattutto dei rischi che il nostro Molise ha corso e continua a correre, occorre un linguaggio adeguato, che però nulla deve togliere alla complessa crudeltà della materia.

Molise Criminale che già si candida a diventare un bestseller non è un romanzo – ha detto l’autore – ma racconta fatti realmente accaduti frutto di una scrupolosa ricerca di atti giudiziari articoli giornalistici ed inchieste che vedono coinvolti personaggi di enorme spessore criminale.