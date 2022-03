‘Molise Contamination Lab’, nuovo hub di imprenditoria ed innovazione regionale

“Giovedì 10 marzo 2022 l’Università degli Studi del Molise e Sviluppo Italia Molise presenteranno il nuovo hub di imprenditoria ed innovazione regionale: il Molise Contamination Lab. Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, dalle ore 9:30 alle 11:30, si terrà l’evento di lancio del progetto finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise.

Il Molise Contamination Lab sarà un fiorente centro per l’imprenditoria e l’innovazione, pensato per educare, ispirare e connettere studenti, imprenditori, investitori e membri della community nell’ecosistema regionale. Il suo obiettivo è favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, stimolare una forte cultura imprenditoriale e dell’innovazione, e connettere e potenziare l’ecosistema imprenditoriale locale. A partire dal 2016 varie Università italiane hanno aderito al progetto Contamination Lab Italia promosso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), oggi su tutto il territorio nazionale vi sono oltre venti hub. In attesa del suo lancio, Unimol e Sviluppo Italia Molise hanno organizzato una serie di eventi preparatori.

L’incontro permetterà di illustrare i contenuti del progetto Molise Contamination Lab. Apriranno la conferenza: Luca Brunese – Rettore Università degli Studi del Molise, Donato Toma – Presidente Regione Molise e Stefania Giova – Direttore Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise. A seguire il Dott. Renato D’Alessandro – Direttore di Sviluppo Italia Molise, ci parlerà di RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) e sviluppo regionale, il Prof. Michele Modina – Co-Delegato al placement, tirocini e trasferimento tecnologico presenterà ai partecipanti il progetto Molise Contamination Lab. Infine, previsto l’intervento dell’Executive Director VP Research, Development & Innovation (RDI) Office, Qatar National Foundation il Dott. Salvino A. Salvaggio che racconterà la sua storia, e condividerà le sue esperienze nello sviluppo di ecosistemi dell’innovazione in diverse aree del mondo.

Previsti massimo di 250 partecipanti, nel rispetto della normativa anti-Covid. Per maggiori informazioni inviare un’email a: unimolclab@gmail.com

Iscrizioni al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-molise-contamination-lab-building-the-ecosystem-272689390307

Programma:

Ore 09:00-09:30 – Check-in Partecipanti

Ore 09:30 – Saluti Istituzionali

· Luca Brunese – Rettore Università degli Studi del Molise

· Donato Toma – Presidente Regione Molise

· Stefania Giova – Direttore Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise

Ore 10:00 – Presentazione Molise Contamination Lab

· Michele Modina – Direttore Molise Contamination Lab e Delegato al placement, tirocini e trasferimento tecnologico

· Renato D’Alessandro – Direttore Sviluppo Italia Molise

Ore 10:30 Firesidechat con Special Guest

· Salvino A. Salvaggio – Executive Director VP Research, Development & Innovation (RDI) Office, Qatar National Foundation

Ore 11:15 – Sessione Q&A