“Molise autentiche emozioni”, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo lavora al Programma 2022/2023

Chiesta la collaborazione per il progetto a Comuni, Associazioni e organismi territoriali per la predisposizione di iniziative

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nell’ambito del Progetto “Le autentiche emozioni del Molise”, approvato dalla Giunta regionale del Molise con delibera 180 del 10 giugno scorso, su proposta dell’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, inerente azioni in ambito culturale e marketing territoriale, è al lavoro per la realizzazione del Programma 2022/2023 che prenderà il via a settembre prossimo.

L’Aast è stata individuata dall’esecutivo molisano come “soggetto attuatore” del progetto e, nell’ambito delle attività messe in campo, ha chiesto la collaborazione a Comuni, associazioni e organismi territoriali.

Si prevedono interventi sviluppati su quattro aree tematiche riferite al Patrimonio culturale regionale: artistico, naturale ed enogastronomico sulle quali verranno realizzate azioni di marketing per la promozione e implementazione dell’attrattività del territorio molisano.

– Molise Orange: richiama le ricchezze culturali e il patrimonio storico-artistico-archeologico. Ripercorre la storicità del territorio e le tradizioni tramandate partendo dal paleoltico fino ai giorni nostri.

– Molise Blu Sea: si riferisce al mare e alla dimensione transfrontaliera del territorio.

– Molise green: legato ai lunghi sentieri, al trekking e bike, escursioni tra colline e montagne, alla conoscenza delle piantagioni ed essenze arboree presenti.

– Molise red food: individua le produzioni nel territorio, dai piatti tipici di ogni luogo della regione fino ai vini, tartufo, oli, salumi e specialità agroalimentari del territorio. I Comuni, associazioni e organismi locali interessati a proporre iniziative, idee e progetti nell’ambito delle aree tematiche, possono inviare una e-mail a:aastfiera@gmail.com.