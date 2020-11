Molise Art, nuovo parco tecnologico Radioterapia del Gemelli Molise

Lunedì 23 novembre la cerimonia di inaugurazione che avverrà alla presenza della massima autorità regionali ed accademiche

Molise ART è il nuovo Centro di Radioterapia Avanzata del Gemelli Molise che verrà inaugurato il prossimo lunedì 23 novembre 2020 alle ore 17.30.

Con la benedizione dell’Arcivescovo di Campobasso, S.E. Mons. GianCarlo Bregantini, verranno simbolicamente aperte le porte del nuovo reparto.

Il Centro è una struttura unica nel suo genere, altamente specializzata, nata per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. E’ stato creato un ambiente particolarmente accogliente e confortevole, riproducendo i luoghi più caratteristici del Molise. L’azzurro del mare e del cielo del trabucco di Termoli oppure il verde dei prati dell’ antica città di Altilia, contribuiranno ad “addolcire” l’angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino delle terapia.

Il parco tecnologico è stato totalmente rinnovato con l’acquisto di due Acceleratori lineare di ultima generazione che permettono di eseguire trattamenti mirarti, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l’efficacia delle cure.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020 e verrà trasmesso in streaming a link seguente, sul sito di Gemelli Molise: www.gemellimolise.it e sulla Pagina Facebook. Gli accessi, pertanto, sono limitati e contingentati. I giornalisti potranno partecipare previo accredito da effettuare presso l’Ufficio Stampa, Responsabile Dott. Antonio Chiatto, entro domenica 22 novembre 2020 alle ore 14.00, scrivendo uff.stampa@gemellimolise.it, indicando anche il nominativo delle persone che interverranno. L’accesso in ospedale avverrà nel rispetto delle disposizioni per il contrasto della Pandemia Covid 19.