Molise, arrivati i tunisini: sono circa 200 i migranti provenienti dalla Sicilia

Il Molise ha fatto la parte del “leone” tra le regioni italiane nella distribuzione dei migranti, cosiddetti economici, arrivati nelle ultime ore in Sicilia. A Isernia sono arrivati una cinquantina di tunisini, che sono stati accolti dal centro di accoglienza Geco (nella foto) lungo viale dei Pentri, ora presidiato dai carabinieri che dovranno controllarlo per il tempo della quarantena. Infatti, trattandosi di persone che arrivano in Italia dalla Tunisia, è previsto per loro il tampone Covid e un periodo di quarantena. Gli altri tunisini sono stati trasferiti in provincia di Campobasso, in centri di Termoli, Campolieto e dello stesso capoluogo regionale, ma si attendono conferme precise, per le reali destinazioni.