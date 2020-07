Molise, arriva la fibra ottica in oltre 20000 abitazioni

Il Molise è noto per essere sempre indietro nel digitale rispetto alle altre regioni, ma il 2020 è l’anno del riscatto: dopo l’incremento turistico, anche internet fa un grande passo in avanti, e viaggia finalmente al passo coi tempi!

Sono già diversi i comuni molisani, tra cui Campobasso, dove si può attivare già da ora il servizio internet in Fibra Ottica FTTH per case e uffici, grazie alla rete posata da Open Fiber.

La parola “fibra” viene ormai utilizzata in tutte le pubblicità che ci tempestano ogni giorno, anche se dietro c’è il vecchio doppino telefonico per arrivare fino a casa, con prestazioni che dipendono dalla sua qualità (parliamo di cavi posati decine di anni fa) e dalla distanza dalla centrale.

La fibra ottica FTTH è l’unica che arriva fino a dentro casa, con un cavo dedicato, e che dà il massimo delle prestazioni raggiungibili oggi su una connessione ad internet.

Dimensione, azienda molisana, è ad oggi l’unico operatore con sede in Molise che ha scelto di offrire questo servizio, in qualità di Partner Open Fiber.

à SCOPRI L’OFFERTA (https://www.dimensione.com/portale/ultra-fibra-1000-ftth.php)

Parte da Campobasso, Jelsi, San Giuliano del Sannio, Sepino e Cercepiccola la nuova era digitale Molisana, dove è già disponibile la rete FTTH (Fiber to the Home), capace di abilitare velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo.

Si sta realizzando una rete quanto più efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “Sistema Molise” e, in particolare, l’evoluzione verso “Industria 4.0”. La tecnologia FTTH abiliterà numerosi servizi innovativi per Enti, cittadini e imprese Molisane, che si potranno estendere ad ambiti come lo smart Working, lo streaming online in HD, l’e-learning, la telemedicina, il cloud computing, la domotica, nonché le applicazioni per la gestione del territorio, dalla videosorveglianza ai sistemi per il controllo dei livelli di inquinamento.

Nei prossimi mesi altri comuni si aggiungeranno al bouquet dei territori che potranno usufruire della rete a banda ultra larga.

Per verificare lo stato della copertura è disponibile il seguente link:

SCOPRI LA COPERTURA (https://www.dimensione.com/portale/copertura-internet-fibra-wifi-fwa.php)