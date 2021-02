Molise arancione, ecco cosa si può fare e quali sono le restrizioni

E’ giunta l’ufficialità da parte del ministro Speranza, che ha contattato direttamente il governatore Toma, sulla zona arancione per il Molise. Da lunedì scatterà la nuova zona.

Ecco, in sintesi, cosa si può fare e quali sono le restrizioni in zona arancione.

Zona arancione

Spostamenti fuori dal comune: è consentito muoversi all’interno del proprio comune, ma non è consentito spostarsi fuori da esso. Si può uscire dal proprio comune per questi motivi: lavoro, urgenza, salute, visita a parenti e amici, seconde case e attività sportiva. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Spostamenti fuori dalla regione: gli spostamenti fuori dalla regione sono vietati tranne che per motivi di lavoro, urgenza, salute, seconde case.

Visite ad amici e parenti: ci si può spostare solo all’interno del proprio comune per far visita ad amici e parenti ma solo una sola volta al giorno, dalle 05 alle 22 e al massimo in due persone (non rientrano nel calcolo i minori di 14 anni e i disabili).

Seconde case: si può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori dalla regione di residenza. Ma solo il nucleo famigliare può spostarsi

Bar e ristoranti: le attività di ristorazione, bar, pasticcerie, ristoranti sono aperte fino alle 22 ma solo per asporto e consegna a domicilio

Negozi aperti: i negozi sono aperti.

Passeggiate, attività fisica, sport: Sì nel proprio Comune. Chiuse palestre e piscine. Aperti centri sportivi.

Parrucchieri e centri estetici: aperti